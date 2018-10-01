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Kadem kadınları dinledi

KADEM Yozgat İl Başkanı Fadime Solmaz, Kadışehri ilçesinde tesis edilen Türkiye’nin en büyük meyve bahçesinde hasat yapan kadınlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinleyip, KADEM’in çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Kadem kadınları dinledi

KADEM Yozgat İl Başkanı Fadime Solmaz, Kadışehri ilçesinde tesis edilen Türkiye’nin en büyük meyve bahçesinde hasat yapan kadınlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinleyip, KADEM’in çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Kadem kadınları dinledi

İl Temsicisi Solmaz, ‘’KADEM Yozgat olarak, Devletimizin Kadın ve Aileye Verdiği Desteklerden Kadınlarımızı haberdar etmek, Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, vatandaşların tarlalarını birleştirerek Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi haline getirdikleri arazide çalışan kadınlarımızı tanımak ve bu örnek projeyi sahiplerinden dinlemek için Kabalı meyve bahçesindeydik’’ dedi.
Solmaz, Kabalı köyü sakinlerinin, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında, tarlalarını birleştirerek 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardıklarını hatırlattı, bu arazinin 5 bin dönümlük kısmında meyve üretimi yapılan bahçede, elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştirildiğini kaydetti. Solmaz, ‘’Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yöre halkından yüzlerce kişiye de iş imkanı sağlıyor. Ekonomiye katkı, üretim, birliktelik, beraberlik, azim ve çalışma adına her şey var bu projede. Emeği geçen herkesten Allah Razı Olsun, tüm Türkiye’mize örnek olmasını diliyoruz. Yozgat' ta görülmesi gereken yerlerin içinde. Mutlaka görmelisiniz’’ diye konuştu. 
 

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