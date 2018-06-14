Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94541
ALTIN
193.943
DOLAR
4.6125
STERLİN
6.2202
EURO
5.4556

Kadem eğitiyor

KADEM, Yozgat’ta ‘Sosyal Haklar ve Kamuya Erişim’ eğitimlerine başladı.

Kadem eğitiyor

KADEM, Yozgat’ta ‘Sosyal Haklar ve Kamuya Erişim’ eğitimlerine başladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
13 Okunma
Kadem eğitiyor

Ramazan Ayı dolasıyla mahalle sakinleri ve üniversite öğrencileri ile iftarda bir araya gelen KADEM yetkilileri, iftar sonrası dernek toplantı odasında eğitim verdi. KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde hayata geçirdiği ‘Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim’ eğitimleriyle, ihtiyaç sahibi kadınlar ve aileleri, devlet tarafından sunulan destek ve bunlara nasıl ulaşabilecekleri konusunda aydınlatıyor. Kadın ve aileye yönelik devletin farklı kurumları aracılığıyla verilen 100'e yakın yardımın bir araya toplanarak hazırlandığı ‘Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim El Rehberi’ başta KADEM'in genel merkezi olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilindeki temsilciliklerde eğitimlerle anlatılıyor. Eğitimlerle web sitesi ve el rehberi aracılığıyla birçok kadın ve aileye ulaşılarak, ‘eğitim ve çocuk’, ‘aile ve ev yardımları’, ‘sağlık yardımları’, ‘tarım destekleri’, ‘iş kurma ve işsizlik destekleri’ gibi birçok başlık altındaki yardımları aktarabilmek amaçlanıyor. Eğitimlerde bir araya gelinen kadınlara, bulundukları illerin yerel yönetimlerini de takip ederek ilgili hizmetlere ulaşmaları noktasında bilgilendirmeler yapılıyor. Yayınlanan el rehberi aracılığıyla da değişik nedenlerden dolayı ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan kadınlara yol gösterebilmek hedeflenirken, eğitimlerde, teorik bilgilerin pratikteki uygulamalarının nasıl olacağına dair bilgiler, interaktif olarak aktarılıyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yardımlar sürdü
Yardımlar sürdü
Yozgatlıların konuğu oldu
Yozgatlıların konuğu oldu
Sertifika aldılar
Sertifika aldılar
Vali'den bayram mesajı
Vali'den bayram mesajı
Hafız adayları buluştu
Hafız adayları buluştu
Burası uzak değil çok yakın
Burası uzak değil çok yakın

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim