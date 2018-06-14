Kadem eğitiyor

Ramazan Ayı dolasıyla mahalle sakinleri ve üniversite öğrencileri ile iftarda bir araya gelen KADEM yetkilileri, iftar sonrası dernek toplantı odasında eğitim verdi. KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde hayata geçirdiği ‘Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim’ eğitimleriyle, ihtiyaç sahibi kadınlar ve aileleri, devlet tarafından sunulan destek ve bunlara nasıl ulaşabilecekleri konusunda aydınlatıyor. Kadın ve aileye yönelik devletin farklı kurumları aracılığıyla verilen 100'e yakın yardımın bir araya toplanarak hazırlandığı ‘Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim El Rehberi’ başta KADEM'in genel merkezi olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilindeki temsilciliklerde eğitimlerle anlatılıyor. Eğitimlerle web sitesi ve el rehberi aracılığıyla birçok kadın ve aileye ulaşılarak, ‘eğitim ve çocuk’, ‘aile ve ev yardımları’, ‘sağlık yardımları’, ‘tarım destekleri’, ‘iş kurma ve işsizlik destekleri’ gibi birçok başlık altındaki yardımları aktarabilmek amaçlanıyor. Eğitimlerde bir araya gelinen kadınlara, bulundukları illerin yerel yönetimlerini de takip ederek ilgili hizmetlere ulaşmaları noktasında bilgilendirmeler yapılıyor. Yayınlanan el rehberi aracılığıyla da değişik nedenlerden dolayı ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan kadınlara yol gösterebilmek hedeflenirken, eğitimlerde, teorik bilgilerin pratikteki uygulamalarının nasıl olacağına dair bilgiler, interaktif olarak aktarılıyor.