Kadastro yenilemesi

Taşkıran, 2020 yılına kadar Tapulama ve Kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermeye yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti. Taşkınan, yaklaşık 200 köyde devam eden çalışmalar kapsamında, uygulama niteliğini kaybeden teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen Kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi, tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasının amaçlandığını ifade etti. Taşkıran, “Kadastro haritalarını sayısal hale getiriyoruz. Günümüz teknolojisine uygun olan (ITRF-3) koordinat sisteminde Cors dediğimiz uydu aletlerinin santimetre hassasiyetinde ölçüm yapabileceği koordinat sistemini ve kadastro verilerini oluşturuyoruz. İlk tesis kadastrosu sırasında yapılan sınırlandırma ve ölçü hatalarını düzeltebiliyoruz. 1950’li yıllarda eski imkânlarla yapılan kadastro haritalarının günümüz teknolojisi kullanılarak yeniden hazırlanması çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte sınır ihlalleri ve anlaşmazlıklarının ortadan kalkacak, buna bağlı olarak da adli işlemlerin azalacak, imar planlarının yapılmasına kolaylık sağlanacak” dedi.