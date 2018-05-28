Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106525
ALTIN
191.415
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1005
EURO
5.3254

Kadastro yenilemesi

TAPU ve Kadastro Yozgat 22. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, Yozgat’ta kadastro veri alt yapı çalışmalarına ve 63 köyde yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kadastro yenilemesi

TAPU ve Kadastro Yozgat 22. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, Yozgat’ta kadastro veri alt yapı çalışmalarına ve 63 köyde yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
84 Okunma
Kadastro yenilemesi

Taşkıran, 2020 yılına kadar Tapulama ve Kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermeye yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti. Taşkınan, yaklaşık 200 köyde devam eden çalışmalar kapsamında, uygulama niteliğini kaybeden teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen Kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi, tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasının amaçlandığını ifade etti. Taşkıran, “Kadastro haritalarını sayısal hale getiriyoruz. Günümüz teknolojisine uygun olan   (ITRF-3) koordinat sisteminde Cors dediğimiz uydu aletlerinin santimetre hassasiyetinde ölçüm yapabileceği koordinat sistemini ve kadastro verilerini oluşturuyoruz.  İlk tesis kadastrosu sırasında yapılan sınırlandırma ve ölçü hatalarını düzeltebiliyoruz.  1950’li yıllarda eski imkânlarla yapılan kadastro haritalarının günümüz teknolojisi kullanılarak yeniden hazırlanması çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte sınır ihlalleri ve anlaşmazlıklarının ortadan kalkacak, buna bağlı olarak da adli işlemlerin azalacak, imar planlarının yapılmasına kolaylık sağlanacak” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şehide vefa
Şehide vefa
Gençlik Merkezinde iftar
Gençlik Merkezinde iftar
Koruma Kurulu toplandı
Koruma Kurulu toplandı
PARKTA SONA GELiNDi
PARKTA SONA GELiNDi
Okul Destek Projesi
Okul Destek Projesi
E-88 Karayolunda Asfalt Çalışmaları Başlatıldı
E-88 Karayolunda Asfalt Çalışmaları Başlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim