Kadastro 174 yaşında

Ertürk yaptığı yazılı açıklamada, iki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, merkez ve taşra teşkilatında 24 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ile hizmet verdiğini hatırlattı. Ertürk, ‘’Ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 10 milyona yakın işlem hacmi ve yaklaşık 30 milyon vatandaşımıza hizmet sunan, bugün 174. Kuruluş yıldönümünü kutlayan köklü bir kurumdur’’ dedi. Ertürk, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme, yönetme konularında lider olan kurumun, en kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiğini anlattı. Ertürk, ‘’Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, Web-Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Tüm Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 Salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu o dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem çalışanımızın hem de vatandaşımızın süreci sıkıntısız atlamaları için yoğun çaba harcamaktayız. Yapılan yasal düzenleme ve dünyada örneği olmayan bir uygulamayla, Tapu Müdürlüklerinin yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin yılbaşından bu yana Genel Müdürlükçe belirlenen tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişimi yapabilmektedir’’ diye konuştu.