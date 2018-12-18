Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89794
ALTIN
215.055
DOLAR
5.3514
STERLİN
6.7727
EURO
6.0876

Kaçırıldığını sandı atladı

YOZGAT'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden kaçırıldığını zannederek atlayan kadın, ağır yaralandı.  

Kaçırıldığını sandı atladı

YOZGAT'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden kaçırıldığını zannederek atlayan kadın, ağır yaralandı.  

18 Aralık 2018 Salı 07:00
327 Okunma
Kaçırıldığını sandı atladı

İddiaya göre, Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a gelen 40 yaşlarındaki bir kadın Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek istedi. Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan taksiye binen kadın, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eski binasını geçtikten sonra taksiciye ‘Nereye gidiyoruz?’ diye sordu. Taksicinin ‘Hastaneye gidiyoruz, geldiğimiz kadar daha yolumuz var’ demesi üzerine bir anda panikleyen kadın, Sanayi Sitesi Kavşağı mevkiinde hareket halindeki taksinin arka kapısından atladı. Başını refüje çarparak ağır yaralanan kadın, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Söz verdik yaptık
Söz verdik yaptık
Altun’a sınır ötesi görev
Altun’a sınır ötesi görev
Bireysel Emeklilikte düzenleme
Bireysel Emeklilikte düzenleme
Girişimci adaylarına eğitim
Girişimci adaylarına eğitim
KIYAFET YARDIMI
KIYAFET YARDIMI
İŞKUR-SMMM işbirliği
İŞKUR-SMMM işbirliği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim