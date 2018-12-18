Kaçırıldığını sandı atladı

İddiaya göre, Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a gelen 40 yaşlarındaki bir kadın Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek istedi. Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan taksiye binen kadın, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eski binasını geçtikten sonra taksiciye ‘Nereye gidiyoruz?’ diye sordu. Taksicinin ‘Hastaneye gidiyoruz, geldiğimiz kadar daha yolumuz var’ demesi üzerine bir anda panikleyen kadın, Sanayi Sitesi Kavşağı mevkiinde hareket halindeki taksinin arka kapısından atladı. Başını refüje çarparak ağır yaralanan kadın, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.