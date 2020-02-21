Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115642
ALTIN
317.817
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8654
EURO
6.5856

KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI

Korumak için dernek kurdu ama! Kaçakçılıktan yakalandı

21 Şubat 2020 Cuma 03:10
KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI

AKDAĞMADENİ İlçesindeki tarihi dokuyu ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla kurulan derneğin başkanının adı kaçakçılık olayına karıştı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle ortak çalışma yaptı. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak Akdağmadeni ilçesinde, İstanbul’dan tarihi eser alış verişi için gelen şahıs, buluştuğu iki kişiyle birlikte bindikleri araç içerisinde yakalandı. Araç ve üzerinde yapılan aramalarda 29 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına ismi karışanlardan bir zanlının Akdağmadeni Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı olduğu ileri sürüldü. 

Anahtar Kelimeler:
KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK
KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK
MERKEZiN ZiYARETÇiSi ARTTI
MERKEZiN ZiYARETÇiSi ARTTI
Sorgun'da huzur uygulaması
Sorgun'da huzur uygulaması
FETÖ’den tutuklama
FETÖ’den tutuklama
Saksıda kenevir yetiştirdi
Saksıda kenevir yetiştirdi
Akıllı Durak dönemi
Akıllı Durak dönemi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim