KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI

AKDAĞMADENİ İlçesindeki tarihi dokuyu ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla kurulan derneğin başkanının adı kaçakçılık olayına karıştı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle ortak çalışma yaptı. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak Akdağmadeni ilçesinde, İstanbul’dan tarihi eser alış verişi için gelen şahıs, buluştuğu iki kişiyle birlikte bindikleri araç içerisinde yakalandı. Araç ve üzerinde yapılan aramalarda 29 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına ismi karışanlardan bir zanlının Akdağmadeni Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı olduğu ileri sürüldü.