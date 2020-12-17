KAÇAKÇILARA GEÇiT YOK

TARİH öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat, son aylarda tarihi eser kaçakçılarının uğrak yeri oldu. Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, Med, Pers, Helenistik, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin hayat bulduğu Yozgat bölgesinde yer alan çok sayıdaki sit alanları ve çevresinde buldukları tarihi değeri olan objeleri il dışına çıkarmaya çalışanların önemli bir bölümü güvenlik birimlerinden kaçamıyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, bu yıl bugüne kadar gerçekleştirdiği operasyonlarda tarihi değeri bulunan 2’si el yazması İncil olmak üzere toplamda 2 bin 661 parça obje ele geçirdi. Ele geçirilen objeler Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Bu 5 kişiyle birlikte toplam 34 kişi hakkında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

ÖNEMLİ ESERLER VAR

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ele geçirilen tarihi değeri bulunan objeler arasında değerli eserler de bulunuyor. 19 gözyaşı şişesi, öküz heykeli, şamdan, metal ok ucu, hayvan figürlü heykel, kemer tokası, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait çok sayıda sikke, kartal, kale heykeli, mühür, ele geçiren objelerden bazıları. Boğazlıyan İlçesinin Özler Köyünde ise tarihi değeri bulunan el yazmalı İncil ele geçirildi.



SİT ALANLARI

Tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat’ta, Kalkolitik, İlk Tunç Çağı, Proto-Hitit, Hitit imparatorluk çağı, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait tabakaların tespit edilip, bazılarının gün yüzüne çıkartılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen kazılarda, mimari ve heykeltıraş örnekleri, yazıtlar, ok uçları, bronz, bakır eserler, pişmiş toprak kaplar, alın süs parçaları fibulalar, koşum süsleri ortaya çıkarılmasıyla birlikte, henüz kazı programına alınmayan Höyük ve Tümülüsler, kaçak kazı yapanların da iştahını kabartıyor. Yozgat il genelinde bugüne kadar tespit edilip, arkeolojik sit alanı olarak belirlenen 197 alan bulunuyor. Bu alanlardan Sorgun ilçesinde, tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria'nın kalıntılarının bulunduğu Kerkenes Dağı, Büyük Taşlık köyü sınırlarındaki Kuşaklı Höyük ile Peyniryemez köyü yakınlarındaki Çadırhöyük’te kazılar yapıldı. Yozgat'ın Büyük Nefes köyü sınırlarında yer alan Galatların başkenti Tavium Antik Kenti, Şehir merkezindeki Mercimek Tepe, Çeşka Kalesi, Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve M.S. 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 10 odalı yer altı şehri bölgesi kazıldı, araştırıldı.