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Kaçakçılara geçit yok

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:04
Kaçakçılara geçit yok

 Yozgat’ta son dönemde tarihi eser kaçakçılığı olaylarının artması üzerine güvenlik birimleri de tedbirlerini artırıp, istihbarat kaynaklarını harekete geçirdi. Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyonla 2 şüpheli şahsın bulunduğu otomobilde 22 sikke ile 8 çeşitli figürler olmak üzere toplam 30 değişik dönemlere ait tarihi eser obje ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. 

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Kaçakçılara Geçit Yok
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