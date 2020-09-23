Kaçakçılara geçit yok

Jandarma tarafından gerçekleştirilen son operasyonda 545 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, şüpheli şahsın otomobilinde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aracı Sorgun ilçesi Çatmasöğüt mevkiinde durdurdu. Şüphelinin üstünde, araçta ve evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 455 sikke, 10 heykel, 29 yüzük, 17 mühür, 5 kolye ucu, 6 ok ucu, 1 haç, 22 tarihi obje ile 8 metal arama dedektörü, 12 bakırdan metal arama çubuğu, 15 kama, 2 kurusıkı tabanca ile kazı malzemeleri bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı.