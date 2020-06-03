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Kaçakçılara geçit yok

Boğazlıyan ilçesinde 665 parça tarihi eser ele gele geçirildi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:24
Kaçakçılara geçit yok

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 665 parça tarihi eser gele geçirdi. Boğazlıyan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.  Yapalak köyü çıkışında durdurulan otomobilde yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler bulundu. Aramada bulunan, 240 sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 372 taş para, çeşitli şekillerde 21 figür, 14 yüzük, 10 mermer heykel, 3 hayvan figürlü heykel, 2 kemer tokası, 2 haç ve ok ucu esere el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. 

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Kaçakçılara Geçit Yok
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