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Kaçakçılara geçit yok

SORGUN ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda 580 sikke ve 118 tarihi obje bulundu, bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 580 sikke, 118 tarihi obje ve metal dedektörü ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı, eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

30 Mart 2020 Pazartesi 03:05
Kaçakçılara geçit yok
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Kaçakçılara Geçit Yok
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