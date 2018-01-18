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Kaçak yapılara yıkım

YOZGAT il genelinde, köylerde de kaçak yapıldığı tespit edilen yapı izni bulunmayan binaların yıkımı devam ediyor.

Kaçak yapılara yıkım

YOZGAT il genelinde, köylerde de kaçak yapıldığı tespit edilen yapı izni bulunmayan binaların yıkımı devam ediyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Kaçak yapılara yıkım

Bu kapsamda, Sorgun ilçesinin Mirahor köyünde iki ev ile bir samanlık İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı. Kaymakam Mustafa Altınpınar, ev ve samanlığın ruhsatının olmadığını, umuma açık yolun büyük bir kısmını kapladığını belirtti. Altınpınar,  ‘İl Özel İdaresi ekipleri, bina sahibine daha önceden tebligat gönderilerek, uyarıldı.
Vatandaşımız bu uyarıları dikkate almayınca İl Özel İdaresi ekipleri jandarma denetiminde bu yıkımı gerçekleştirdi’ dedi.
Altınpınar, köylerde ikamet eden vatandaşların da, her hangi bir bina yapmaları durumunda, tapularıyla birlikte İl Özel İdaresi’ne başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu. Altınpınar, ‘İlçemizde bu tür yıkım çalışması ilk kez uygulanıyor. Uygulama sırasında herhangi bir olay yaşanmaması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlarımız, mağdur duruma düşmemeleri için mutlaka bu izni almalılar. Binanın tamamlanması durumunda da yine İl Özel İdaresine başvurarak, yapı kullanım belgesi almak zorundalar” diye konuştu.

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