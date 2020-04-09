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Kaçak üretilen maske ele geçirildi

Kaçak üretilmiş 12 bin maske ele geçirildi.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:38
Kaçak üretilen maske ele geçirildi

YERKÖY ilçesinde kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemelere el konuldu. Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesi'ndeki iş yerinde kaçak maske üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 12 bin maske, maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi.  Gözaltına alınan atölye sahibi hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak. Maske. üretim.
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