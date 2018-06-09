Kaçak sigara yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramalar neticesinde; S.A.,S.Z. ve A.K. isimli 3 İranlı vatandaşın valizlerinde toplamda 567 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelilerin ifadesi alınarak serbest bırakılırken şüphelilere 7 bin 938 lira idari para cezası kesildi.