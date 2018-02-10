Kaçak kesim ihbarı

Demirel, kendisine ait sosyal medya hesabından da ormanlık alanda kaçak olarak kesilen ağaçların fotoğraflarını paylaştı.

Demirel, Aydıncık ilçesi Asar Göleti bölgesinde ormanlık alanların adeta katledildiğini belirtti.

Durumu 177 ihbar hattı ile birlikte kaymakamlığa da bildirerek ihbarda bulunduğunu vurgulayan Demirel, ‘Kaçak yapılan orman kesimleri bizlerin geleceğini de olumsuz etkilemektedir. Kaçak kesim yapılmasının önüne geçebilmemiz için, herkesin üzerine düşeni yapıp, kaçak kesimleri ihbar etmeleri gerekir’ diye konuştu.