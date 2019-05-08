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Kaçak kazıya suçüstü

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı, Çayıralan ilçesinin İnönü Köyü Tanışak yayla mevkiinde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıya suçüstü

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı, Çayıralan ilçesinin İnönü Köyü Tanışak yayla mevkiinde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Kaçak kazıya suçüstü

Olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliyle birlikte, suç aletleri de bulundu. Kaçak kazı olayında kullanılan ve ele geçirilen jeofizik yer radar cihazı, 2 dizüstü bilgisayar, 2 batarya şarj aleti 3 usb bellek, 3 adaptör muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verildi, yakalanan 5 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. 

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