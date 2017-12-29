Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115097
ALTIN
158.635
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.1193
EURO
4.5435

Kaçak kazıya geçit yok

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları takip sonucunda kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü, suç aletleriyle birlikte yakaladı.

Kaçak kazıya geçit yok

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları takip sonucunda kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü, suç aletleriyle birlikte yakaladı.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
106 Okunma
Kaçak kazıya geçit yok

Jandarma ekipleri, ihbarı değerlendirerek, Saraykent ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen şahısları takibe aldı. Yapılan operasyonda şüpheli iki şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların kazıda kullandıkları Hilti, Jeneratör, Hilti ucu, balta, kazma, çekiç, calaska makara, 20 Metre seyyar kablo, 50 Metre halat, plastik kova, biri ruhsatsız iki av tüfeği, dalgıç pompa, 50 metre su hortumu, çeşitli gıda maddeleri ele geçirildi. Olay yerinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Bir de otomobil bulundu. Olayla ilgili şüpheli iki kişi gözaltına alınıp, suç aletlerine el konularak, soruşturmaya başlandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Taşeron işçilere kadro
Taşeron işçilere kadro
BELGESi OLMAYANA BiLET YOK!
BELGESi OLMAYANA BiLET YOK!
Umut ve beklentiyle
Umut ve beklentiyle
Susam yeniden aday
Susam yeniden aday
İŞİNİZİ İYİ YAPIN!
İŞİNİZİ İYİ YAPIN!
Sorgun Voleybolda rakipsiz
Sorgun Voleybolda rakipsiz

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim