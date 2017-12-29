Kaçak kazıya geçit yok

Jandarma ekipleri, ihbarı değerlendirerek, Saraykent ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen şahısları takibe aldı. Yapılan operasyonda şüpheli iki şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların kazıda kullandıkları Hilti, Jeneratör, Hilti ucu, balta, kazma, çekiç, calaska makara, 20 Metre seyyar kablo, 50 Metre halat, plastik kova, biri ruhsatsız iki av tüfeği, dalgıç pompa, 50 metre su hortumu, çeşitli gıda maddeleri ele geçirildi. Olay yerinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Bir de otomobil bulundu. Olayla ilgili şüpheli iki kişi gözaltına alınıp, suç aletlerine el konularak, soruşturmaya başlandı.