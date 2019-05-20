Kaçak kazı yapan zanlılar suçüstü yakalandı

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı Divanlı Kayalıkları'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Serhat U, Bekir İ, Murat P, Ednan O, Hüseyin D, Bahattin D. ve Ali G.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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