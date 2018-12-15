Kaçak kazı operasyonu

Aşağıkarahacılı köyü Tebliz Höyüğü mevkiinde kaçak kazı ihbarını alan Karaveli Jandarma Karakolu ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda jandarmayı gören şüpheliler, olay yerinden kaçarken, kazıda kullanılan merdiven, kazma, kürek ve kova ele geçirildi. Kaçanların ayak izlerini takip eden jandarma, kaçak kazı alanına bir kilometrelik mesafede bulunan 06 ACH 478 plakalı araç ve çevresinde yaptığı aramada kazıda kullanılan malzeme buldu. Aracı kullanan sürücü gözaltına alındı.