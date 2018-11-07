Kaçak kazı iddiası

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Saraykent İlçe Jandarma ekipleri, Benli köyü Karalık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Bu arada operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden biri, bölgede daha önce kazılmış olan çukura düşerek yaralandı. Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
07 Kasım 2018 Çarşamba 05:59
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