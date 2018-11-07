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Kaçak kazı iddiası

SARAYKENT ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kaçak kazı iddiası

SARAYKENT ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:59
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Kaçak kazı iddiası

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Saraykent İlçe Jandarma ekipleri, Benli köyü Karalık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.  Bu arada operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden biri,  bölgede daha önce kazılmış olan çukura düşerek yaralandı. Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Kazı Iddiası
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