Kaçak kazı iddiası

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Saraykent İlçe Jandarma ekipleri, Benli köyü Karalık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Bu arada operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden biri, bölgede daha önce kazılmış olan çukura düşerek yaralandı. Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.