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Kaçak Kazı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan İlçesi Yapalak köyünde evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı duyumu sonrasında yaptığı operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçak Kazı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan İlçesi Yapalak köyünde evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı duyumu sonrasında yaptığı operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Kaçak Kazı

Operasyon da, şüphelinin evinin bahçesinde 10 metre deriliğinde ve 4 metre genişliğinde kuyu kazdığı, kuyu içerisinde de 3şüphelinin daha bulunduğu belirlenip, suçüstü yakalandı. Olay yerinde kaçak kazı olayında kullandıkları değerlendirilen, Hilti, 2 kazma, 2 kürek, 20 metre seyyar kablo, el feneri muhafaza altına alındı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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