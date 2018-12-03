Operasyon da, şüphelinin evinin bahçesinde 10 metre deriliğinde ve 4 metre genişliğinde kuyu kazdığı, kuyu içerisinde de 3şüphelinin daha bulunduğu belirlenip, suçüstü yakalandı. Olay yerinde kaçak kazı olayında kullandıkları değerlendirilen, Hilti, 2 kazma, 2 kürek, 20 metre seyyar kablo, el feneri muhafaza altına alındı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.