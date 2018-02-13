Kazı da kullandıkları kaydedilen malzemelere el konuldu.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri ihbarı değerlendirerek, sit alanında kaçak kazı yapan üç kişiyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bulunan 2 kürek, Kazma, çizme, el feneri, 3 kova, 25 metre ip ele geçirilerek, el konuldu. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.
13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Kazı da kullandıkları kaydedilen malzemelere el konuldu.
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