YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Beldesi Baltalı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine operasyon düzenlendi. Yozgat İl Jandarma komutanlığı ekipleri, adli makamlara bilgi verdikten sonra, Baltalı mevkiinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen bölgeye operasyon düzenleyerek, 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemeler muhafaza altına alındı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
04 Haziran 2020 Perşembe 23:37