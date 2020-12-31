Kaçak içkiye suçüstü

SORGUN ilçesinde, bağ evine kurdukları düzenek ile sahte içki üretimi yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda, Sorgun ilçesinde belirledikleri bağ evi ile birlikte şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı gece baskın düzenledi. Şüpheli şahısların ikametleri ile bağ evlerine yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 320 litre sahte alkollü içki ile 3 dipfrize dolap, 6 varil içerisinde olmak üzere toplam alkol yapımında kullanılan 2 bin 700 litre hammadde, sahte rakı üretiminde kullanılan damıtma mekanizması, tüp, ocak, boru sistemi, 10 litre anason ile birlikte 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayın şüphelisi olarak suçüstü yakalanan 4 şahıstan H.E. ve B.A. isimli şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak, adli tahkikata başlanıldı. •Seyfettin Sağlam•