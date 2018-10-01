Kaçak avın cezası ağır

Özcan, Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda av koruma kontrol denetimleri esnasında şüpheli bir aracın ekipler tarafından fark edilip, takibe alınarak, kaçak av yaparken suçüstü yakalandığını hatırlattı. Özcan, Şahin avcısı oldukları anlaşılan iki kişinin av esnasında kullandıkları 3canlı güvercin, ölü güvercin ve şahin yakalamada kullanılan aparatlarına el konulduğunu kaydetti. Özcan, av esnasında kullanılan araca da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğunu, kaçak av yapan şahıslara 13 bin 710 lira idari yaptırım, 2 bin 520 lira tazminat olmak üzere toplamda 16 bin 230 lira para cezası uygulandığını bildirdi. Özcan, Yozgat il sınırları içerisinde bu tip olayların yaşanılmadığını, bundan sonra da yaşanılmaması için gerekli uyarılarda bulunmayı uygun bulduklarını kaydetti.