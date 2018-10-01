Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100114
ALTIN
228.502
DOLAR
5.9864
STERLİN
7.7676
EURO
6.9408

Kaçak avın cezası ağır

YOZGAT Avcılar ve Atıcılık Kulübü Başkanı Hayrettin Özcan, kural dışı av yapmanın, koruma altındaki hayvanları avlamanın cezasının ağır olduğunu hatırlatarak, avcıları ve vatandaşları uyardı.

Kaçak avın cezası ağır

YOZGAT Avcılar ve Atıcılık Kulübü Başkanı Hayrettin Özcan, kural dışı av yapmanın, koruma altındaki hayvanları avlamanın cezasının ağır olduğunu hatırlatarak, avcıları ve vatandaşları uyardı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
95 Okunma
Kaçak avın cezası ağır

Özcan, Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda av koruma kontrol denetimleri esnasında şüpheli bir aracın ekipler tarafından fark edilip, takibe alınarak, kaçak av yaparken suçüstü yakalandığını hatırlattı. Özcan, Şahin avcısı oldukları anlaşılan iki kişinin av esnasında kullandıkları 3canlı güvercin, ölü güvercin ve şahin yakalamada kullanılan aparatlarına el konulduğunu kaydetti. Özcan, av esnasında kullanılan araca da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğunu, kaçak av yapan şahıslara 13 bin 710 lira idari yaptırım, 2 bin 520 lira tazminat olmak üzere toplamda 16 bin 230 lira para cezası uygulandığını bildirdi. Özcan, Yozgat il sınırları içerisinde bu tip olayların yaşanılmadığını, bundan sonra da yaşanılmaması için gerekli uyarılarda bulunmayı uygun bulduklarını kaydetti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Engellileri dinledi
Engellileri dinledi
Oktay, annesini ebediyete uğurladı
Oktay, annesini ebediyete uğurladı
Ekmekler eksiksiz çıktı
Ekmekler eksiksiz çıktı
Başhekim merkezi gezdi
Başhekim merkezi gezdi
Alperenlere seminer
Alperenlere seminer
Anıları konuşarak yaşıyorlar
Anıları konuşarak yaşıyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim