Kaçak ava geçit yok

Av sezonu başlamadan avlaklarda kaçak olarak avlananlara yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüklerinde görevli personel tarafından takipler devam ediyor. Kırşehir’de bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak olarak avlandıkları belirlenen şahıslara yönelik idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı. Edinilen bilgilere göre, Kırşehir’de DKMP Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında 2021 yılının ilk gününden bugüne kadar yapılan denetimlerde kaçak olarak avlandıkları belirlenen 21 kişiye 25 bin 90 lira idari para cezası, 11 bin 72 lira da tazminat bedeli uygulandı. Usulsüz avlanma yapmamaları, hayvanları üreme dönemlerinde rahatsız etmemeleri istendi, belgesiz avlanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. DKMP Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 2021 tarihleri arasındaki süre içerisinde ise yaptıkları arazi koruma ve kontrol faaliyetlerinde, Kırşehir’in Kaman İlçesi Kargın Genel Avlağı Mevkiinde yasadışı av yaptığı tespit edilen şahıslara da Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. 1 adet Tahtalı, 2 adet çil keklik olmak üzere 3 adet av hayvanı için toplamda 3 bin 250 lira tazminat bedeli, 4 bin 627 lira da idari para cezası uygulandı. Kırşehir’de 2019 yılı içerisinde 38 kişiye 34 bin 869 lira idari para cezası, 7 bin 610 lira tazminat bedeli, 2020 yılı içerisinde de 50 kişiye 53 bin 208 lira idari para cezası, 20 bin 696 lira tazminat bedeli uygulandığı kaydedildi.