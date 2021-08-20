Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1439.86
ALTIN
477.08
DOLAR
8.5235
STERLİN
11.6763
EURO
9.9819

Kaçak ava geçit yok

Kırşehir’de kurallara uymayan kaçak olarak avlanan 21 kişiye toplamda 36 bin 162 lira para cezası uygulandı.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:09
Kaçak ava geçit yok

Av sezonu başlamadan avlaklarda kaçak olarak avlananlara yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüklerinde görevli personel tarafından takipler devam ediyor. Kırşehir’de bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak olarak avlandıkları belirlenen şahıslara yönelik idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı. Edinilen bilgilere göre, Kırşehir’de DKMP Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında 2021 yılının ilk gününden bugüne kadar yapılan denetimlerde kaçak olarak avlandıkları belirlenen 21 kişiye 25 bin 90 lira idari para cezası, 11 bin 72 lira da tazminat bedeli uygulandı. Usulsüz avlanma yapmamaları, hayvanları üreme dönemlerinde rahatsız etmemeleri istendi, belgesiz avlanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. DKMP Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 2021 tarihleri arasındaki süre içerisinde ise yaptıkları arazi koruma ve kontrol faaliyetlerinde, Kırşehir’in Kaman İlçesi Kargın Genel Avlağı Mevkiinde yasadışı av yaptığı tespit edilen şahıslara da Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. 1 adet Tahtalı, 2 adet çil keklik olmak üzere 3 adet av hayvanı için toplamda 3 bin 250 lira tazminat bedeli, 4 bin 627 lira da idari para cezası uygulandı. Kırşehir’de 2019 yılı içerisinde 38 kişiye 34 bin 869 lira idari para cezası, 7 bin 610 lira tazminat bedeli, 2020 yılı içerisinde de 50 kişiye 53 bin 208 lira idari para cezası, 20 bin 696 lira tazminat bedeli uygulandığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
KAÇAK AVA GEÇiT YOK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇÜRÜK YAPILAR YIKILIYOR
ÇÜRÜK YAPILAR YIKILIYOR
Su sorununa çözüm
Su sorununa çözüm
GENÇLER KANYONU GEZECEK
GENÇLER KANYONU GEZECEK
Köy ziyaretleri
Köy ziyaretleri
Kurslar devam ediyor
Kurslar devam ediyor
Araplı’da su sorununa çözüm
Araplı’da su sorununa çözüm
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim