Kaçak arttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak Çekerek ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda şüphelileri suçüstü yakaladı.

Ekipler yapılan operasyon sonucunda A.A, M.B. ve İ.D isimli 3 şüpheliyi kaçak kazı yaparken olay yerinde yakalarken, şüphelilerin yanında 3 adet dedektör, 4 adet kazma, 1 adet balta sopa ve fener ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.