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Kaçak arttı

YOZGAT’ta kar yağışının azalmasıyla birlikte kaçak kazı yapan define avcıları harekete geçerken jandarma ekipleri de teyakkuz halinde kaçak kazılara müdahale ediyor.

Kaçak arttı

YOZGAT’ta kar yağışının azalmasıyla birlikte kaçak kazı yapan define avcıları harekete geçerken jandarma ekipleri de teyakkuz halinde kaçak kazılara müdahale ediyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Kaçak arttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak Çekerek ilçesinde yapılan kaçak kazı  operasyonunda şüphelileri suçüstü yakaladı.
Ekipler yapılan operasyon sonucunda A.A, M.B. ve İ.D isimli 3 şüpheliyi kaçak kazı yaparken olay yerinde yakalarken, şüphelilerin yanında 3 adet dedektör, 4 adet kazma, 1 adet balta sopa ve fener ele geçirildi.
Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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