Kaçak arttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak Çekerek ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda şüphelileri suçüstü yakaladı.
Ekipler yapılan operasyon sonucunda A.A, M.B. ve İ.D isimli 3 şüpheliyi kaçak kazı yaparken olay yerinde yakalarken, şüphelilerin yanında 3 adet dedektör, 4 adet kazma, 1 adet balta sopa ve fener ele geçirildi.
Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak Çekerek ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda şüphelileri suçüstü yakaladı.
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