Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94831
ALTIN
261.325
DOLAR
5.7675
STERLİN
7.3233
EURO
6.5664

Kaçak akaryakıt

YOZGAT İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt

YOZGAT İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
32 Okunma
Kaçak akaryakıt

Yerköy ilçesinde bir kamyonun kaçak akaryakıt temin ettiği yönündeki ihbarı değerlendiren Jandarma, operasyon düzenlendi. Bir kamyon, Yerköy ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü Türbe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada, kamyon içerisinde birer tonluk plastik tanklar içerisinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta İl Jandarma Komutanlığı tarafından el konuldu. Kamyon sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SONUNDA BAŞARDIK!
SONUNDA BAŞARDIK!
Eğitimcilere seminer
Eğitimcilere seminer
Halıköy'de mutlu son
Halıköy'de mutlu son
Gölette Boğuldu
Gölette Boğuldu
TABELA ENGELİ
TABELA ENGELİ
Siyasileri buluşturan cenaze
Siyasileri buluşturan cenaze
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim