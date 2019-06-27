Yerköy ilçesinde bir kamyonun kaçak akaryakıt temin ettiği yönündeki ihbarı değerlendiren Jandarma, operasyon düzenlendi. Bir kamyon, Yerköy ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü Türbe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada, kamyon içerisinde birer tonluk plastik tanklar içerisinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta İl Jandarma Komutanlığı tarafından el konuldu. Kamyon sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.