Kaçağa izin vermediler

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kültür ve Tabiat Varlıkların Korunması Kanununa Muhalefet” suçundan, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında il merkezine bağlı Büyüknefes köyünde kaçak kazı yaparak, tespit ettikleri yerdeki tarihi eser olduğu değerlendirilen lahit mezar ve diğer eserleri çıkarmaya çalıştıkları, çıkarmış oldukları bazı tarihi eserleri pazarlamak için alıcı şahıslarla irtibata geçtikleri değerlendirilen, A.A., O.A, N.K., S.U., R.A., H.G.Ö., A.Ü., V.C., D.A. ve B.Ş. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar haklarındaki iddialarla ilgili ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden H.G.Ö., D.A., A.Ü. ve B.Ş. Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılırken, O.A., A.A., N.K. V.C., S.U., R.A. isimli şahıslar ise sevk edildikleri Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.