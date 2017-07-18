Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106217
ALTIN
140.053
DOLAR
3.5310
STERLİN
4.6066
EURO
4.0513

Kaçağa izin vermediler

Yozgat’ın Büyüknefes Köyü’nde kaçak kazı yapan şahıslar Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçağa izin vermediler

Yozgat’ın Büyüknefes Köyü’nde kaçak kazı yapan şahıslar Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:10
34 Okunma
Kaçağa izin vermediler

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kültür ve Tabiat Varlıkların Korunması Kanununa Muhalefet” suçundan, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında il merkezine bağlı Büyüknefes köyünde kaçak kazı yaparak, tespit ettikleri yerdeki tarihi eser olduğu değerlendirilen lahit mezar ve diğer eserleri çıkarmaya çalıştıkları, çıkarmış oldukları bazı tarihi eserleri pazarlamak için alıcı şahıslarla irtibata geçtikleri değerlendirilen, A.A., O.A, N.K., S.U., R.A., H.G.Ö., A.Ü., V.C., D.A. ve B.Ş. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

 Şahıslar haklarındaki iddialarla ilgili ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden H.G.Ö., D.A., A.Ü. ve B.Ş. Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılırken, O.A., A.A., N.K. V.C., S.U., R.A. isimli şahıslar ise sevk edildikleri Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dokunuşa devam!
Dokunuşa devam!
“O kahraman benim!” 
“O kahraman benim!” 
Gimat unutmadı 
Gimat unutmadı 
Jandarma göz açtırmıyor  
Jandarma göz açtırmıyor  
11 ihraç, 7 iade!
11 ihraç, 7 iade!
Bu gurur sizin!
Bu gurur sizin!

banner85

banner81

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim