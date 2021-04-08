Kablolar yer altına alınıyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, elektrik potansiyelini güçlendirmek ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla, elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yılmaz, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, elektrik iletimini daha güvenli hale getirmek amacıyla, Haşim Kılıç Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklardaki elektrik hatlarını yer altına alınacağını belirtti. Başkan Yılmaz, ‘’İlçemiz Haşim Kılıç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yozgat, Hamam, Hükümet, Şerif Arzık ile diğer cadde ve sokaklarda bulunan elektrik direklerine bağlı elektrik hatları, yerin altına alımı için ÇEDAŞ işletme şefliği ile protokol imzalamış bulunmaktayız. Projenin toplam bedeli 4 Milyon liradır. Bu çalışma sayesinde ilçemizin hem görselliği öne çıkmış olacak hem de görüntü kirliği ortadan kalmış olacaktır. İlçe merkezindeki cadde ve sokakların üzerlerinde bulunan, çirkin bir görüntü sergileyen beton ve demir direkler ortadan kalkacaktır’’ dedi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) Yerköy İşletme Şefi Koray Çelik ise, belediye ile protokolün imzalanması ile birlikte çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını bildirdi. •Ferhat Kayhan/Yerköy•