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Kablo hırsızlığı

ŞEFAATLİ ilçesi ve köylerinde meydana gelen 10 ayrı kablo hırsızlığı olayı aydınlatıldı.

Kablo hırsızlığı

ŞEFAATLİ ilçesi ve köylerinde meydana gelen 10 ayrı kablo hırsızlığı olayı aydınlatıldı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Kablo hırsızlığı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, meydana gelen olaylar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında olayın failleri olduğu tespit edilen 3 şüpheli Boğazlıyan ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, suçta kullandıkları değerlendirilen, 2 çelik halatlı makara, 2 eldiven, 4 vida sökmede kullanılan anahtar, 2 takviye kablosu, urgan, 2 Nokia marka telefon, levye, kablo kesme makası, bıçak ele geçirildi. Şüpheliler Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra mevcut delillerle birlikte Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İki şüpheli mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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