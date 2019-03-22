Kablo hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sorgun’dan kiraladıkları bir otomobil ile Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Direkli köyünde bulunan BOTAŞ doğal gaz tesisinde topraklama amacıyla kullanılan 400 metre bakır kabloyu alarak Sorgun’un Akoluk köyüne getirdikleri öne sürülen N.K. (35) ve R.K.(26), kabloları yakmaya çalışırken devriye gezen jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.