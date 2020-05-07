Kabalı’da sorun büyüyor…

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde 2010 yılında 5 bin 640 dekarlık birleştirilmiş arazi üzerinde meyve bahçesi kurulduğunu hatırlattı, bugün ise işletmecinin köylüleri perişan ettiğini söyledi. Keven, 600 köylünün hissedarı olduğu meyve bahçesinin yapılmasına Kadışehri Kaymakamlığının öncülük ettiğini vurgulayarak, ‘’Kaymakamlık tarafından burada Bozok A.Ş. adında bir şirket kuruldu ve tarla sahipleriyle 25 yıllık bir sözleşme yapılarak tarlalar kiralandı. Ancak kira bedeli 5 yıllık periyotlarda artacak şekilde yapıldı ve köylüler ilk mağduriyetlerini yaşadılar. Çünkü ilk başta dekarı 500 liradan kiralanacağı söylenen tarlalar oldubittiyle 150 liraya kiralanmıştır. Ayrıca kimi sözleşmelerin altında ki imzalarında sahte olduğu yönünde iddialar var’’ dedi.

Keven, 2012 yılında meyve bahçesi Hakmar adında bir şirkete taşeron gibi devredildiğine vurgu yaparak, bu şirketin köylüleri 2016 yılında mağdur edip yaklaşık 1 milyon 200 bin lira kiralama bedelini ödemeyince iflas ettiği gerekçesiyle devreden çıkarak, tesisin Göknur-Baharsun adında bir şirkete devredildiğini anlattı. Keven, ‘’Ancak köylüler bu şirketin Hakmar'ın devamı olduğunu, kendilerini mağdur etmek için böyle bir yol izlendiğini söylüyorlar. O gün ki fiyatla 1 milyon 200 bin lira olan borç köylüye hâlâ ödenmedi. Burada asıl sorun; birincisi kaymakamlık burayı nasıl istediği şirkete verdi? Bir ihale yaptı mı? İkincisi de yüzlerce köylünün ve kamunun emeğiyle yapılmış bir bahçeyi taşeron şirkete devretmesi yasal mıdır? Bir başka mağduriyet ise bu şirket 2017 yılında 400 dekar armut bahçesini hastalık var gerekçesiyle söktü ancak yerine bir şey dikmedi. Bu 400 dekarı da kendi malıymış gibi kullanarak koyun ağılı yaptı ve söylendiğine göre bine yakın koyun getirerek buradan haksız kazanç elde etti. Boş kalan araziye de yem bitkisi ekti’’ diye konuştu.

ÖDEME YAPILMADI

Milletvekili Keven, şirketin 2019 yılına ait olan, 1 Mart 2020'de ödemesi gereken 1 milyon 400 bin lirayı köylülere hâlâ ödemediğini bildirdi. Keven, ‘’Yıllardır bu şekilde kendi tarlalarında mağdur olan köylüler artık duruma el koyarak şirkete tepki gösterdiler. Çünkü 10 yıl önce bin bir umutla kaymakama güvenerek verdikleri verimli tarlaları bir taşeron şirketin elinde oyuncak edildi. Kaymakamlık ve Valilik ise olaya sadece seyirci kaldı. Devamlı 5 gün sonra yatacak, 3 gün sonra çözülecek diyerek mağduriyet devam ettirildi. Burada köylüler zarar ederken 'kimlerin' kâr ettiği ise ancak adli soruşturmayla ortaya çıkabilir. Kadışehri Kabalı köylülerinin bu haklı davalarında sonuna kadar yanlarındayım’’ ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİYİM

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, konuyu TBMM gündemine taşıyıp, mağduriyetleri çözülene kadar konuyu gündemde tutacağını kaydetti. Keven, ‘’Burada 600 köylüyü mağdur ederek meyve bahçesini talan eden bu şirketin biran önce buradan çıkarılması ve bu meyve bahçesinin 600 köylü tarafından kurulacak bir kooperatif aracılığıyla işletilmesi önem arz etmektedir. Kendi bahçelerini kendileri yönetmelidir. Kooperatiflerin en büyük sıkıntısı pazar sorunudur. Burada kurulacak kooperatifin ürünlerini İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin açtığı halk marketlerine pazarlanabilmesi için de Kabalı halkına söz veriyorum. El ele verirseniz tüm sorunlar çözülür’’ şeklinde konuştu.