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KABALI’DA MEYVE ÜRETiMi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, kuruluşuna öncülük ettiği Türkiye’nin en büyük meyve bahçesi olan Kadışehri ilçesinde Kabalı Meyve bahçesini ziyaret etti.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:52
KABALI’DA MEYVE ÜRETiMi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde çeşitli incelemelerde bulunup, Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret etti, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Bozdağ, Kadışehri ilçesini ziyaretinde Ak Parti İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti, esnafı gezerek hayırlı işler diledi. Bozdağ’a Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ve Ak Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek de eşlik etti. Bozdağ ve beraberindeki heyetin katılımı ile istişare toplantısı yapıldı. Mahalle ve köy muhtarlarının da katıldığı istişare toplantısında, ilçe merkezi ve köylerin istekleri alındı, sorunları dinlenerek, ilgili makamlara çözümü için iletildi. Özellikle ilçenin su sıkıntısını dile getirildi, Bozdağ konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. Kabalı Meyve bahçesini de ziyaret eden Bozdağ, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde devlet, vatandaş ve özel sektör iş birliğinin nadir örneklerinden olan ‘Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi’ ile bin 800 parsel birleştirilerek 5 bin 640 dekar büyüklüğünde devasa meyve bahçesi oluşturulduğu hatırlatıldı. Bozdağ, 2009 yılında ilk etapta 500 dekarlık bir alan için meyvecilik projesi hazırlandığını, daha sonra konunun kendisine iletilmesinin ardından takibini yaparak, bahçenin bu günere gelmesine katkı verdiklerini kaydetti. Köylülerin kendi rızaları ile sınırlar kaldırılarak, arazilerin mülkiyetine dokunulmadan sadece kullanım hakkı devrini öngören bir arazi toplulaştırmasının yapıldığı Kabalı köyünde, muhtarlık bünyesinde şirket kurulup, daha sonra da İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne devri yapıldı. Çiftçiler arazilerinin kullanım hakkını 25 yıllığına şirkete devrederek 5 bin 640 dönümlük büyük bir bahçe oluşturdu. Arazi sınırlarının kaldırılmasından sonra toplam 300 bin adet kiraz, elma, nektarin, armut ve şeftali fidanları araziye dikildi. Arazinin korunması için etrafına çit çekildi. Araziyi sulamak için bir havuz yapılarak, damla sulama sistemi kuruldu. Projenin başından itibaren Yozgat Valiliği, Kadışehri Kaymakamlığı, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Ziraat Odası, Kadışehri ve Halıköy Belediyesinin maddi ve manevi destekleri ile projeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün projeye 500 bin liralık sertifikalı fidan ve mazot gübre desteği oldu. Projeye ilk başlangıçta valilik İl Özel İdaresince 1 milyon 100 bin liralık bir destek sağlandı. Yine İŞKUR kapsamında 2012 tarım sezonunda 150 işçi istihdam edildi. Ziraat Bankasından 1 milyon 800 bin liralık sübvansiyonlu kredi alındı. Bekir Bozdağ’ın vesilesiyle 10 milyon lira tutarında hibe desteği alınarak projenin gerçekleştirildiğinin altı çizildi. 

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KABALI’DA MEYVE ÜRETiMi
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