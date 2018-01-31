KABALI TBMM’DE

TİGEM Genel Müdürü Şanlı, Kadışehri ilçesinde gerçeğe dönüşen hayali vekillere anlatacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği ve yurt genelinde yaygınlaştırılması için talimat verdiği ‘Kabalı projesi’ hayalin gerçeğe dönüşüp, göçü tersine çevirmesiyle biliniyor. Projenin mimarlarından dönemin Kadışehri Kaymakamı İsmail Şanlı’nın TİGEM Genel Müdürü olmasının ardından sıkça gündeme taşınıp, örnek gösterilen projeyle ilgili çalışmalar 2013 yılında tamamlandı.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Kadışehri ilçesinin Kabalı köyünde 800 tarla birleştirilip, 600 dönümlük ilave arazi elde edildi. 100 köylünün kurduğu kooperatifle 220 traktörün 210'u ve 50 biçerdöverin yarısı satıldı. Kabalı Köyü, meyve üretim üssü haline geldi. Kadışehri ilçesinde o dönem Kaymakam olarak görev yapan TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı önderliğinde kamu-özel sektör işbirliğinin en önemli çalışmalarından olan projeye, 11 milyon liralık hibe kredi sağlandı. Hayata geçirilen proje ile üretim maliyetleri azaldı, verim arttı. Günde 50 liranın girdiği evlere 200 liranın üzerinde para girmeye başladı. Kimsenin yüzüne bakmadığı arazilerin dönümü yüzde 200 arttı. Proje, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümlerinde ders olarak okutuldu. 6 bin dönümlük arazinin bin dönümünde kiraz, 2-3 bin dönümünde elma ve geri kalanında karışık meyvelerin üretildiği kaydedildi. Meyve plantasyonlarının çiftçinin alışık olmadığı üretim anlayışıyla yapıldığı, birlikte hareket etmenin kârlı olduğunun altı çizildi. Ziraat Meslek Yüksekokulu kuruldu. Mezunlar ayda ortalama 2 bin 500 lira maaşla şirkette iş bulma imkanına sahip oldu.