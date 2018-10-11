Kabak üretimi arttı

Anadolu kentlerinde dolma, kızartma, tatlı gibi yemeklerinin de yapıldığı kabak üretiminin fazla olması Pazar fiyatının da düşmesine neden oldu. Diğer tarımsal ürünlerin fiyatları yükselirken kabağın kilosu bir liradan işlem görüyor. Yozgat’ta 2012 yılında alternatif ürün çeşidini artırmak amacıyla Yerköy ve Sorgun ilçelerinde kabuklu ve kabuksuz kabak çekirdeği ekimi yapıldı. Üretimin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilerin desteklenmesi uygun bulundu. Kabak çekirdeği pazarının sınırlı olduğu, çiftçilere talebe bağlı üretim yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Yozgat’ta son yıllarda kabak çekirdeği üretimine yönelik olarak yapılan ekim alanları kademeleri olarak arttı. 2013 yılına kadar hiç yok denecek kadar olan üretim belirli bölgelerde artamaya devam ediyor.