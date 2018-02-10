KABA İNŞAAT BİTTİ, TARTIŞMA ÇIKTI!

Halde işyeri bulunanlar, inşaatın kanunlara aykırı olduğu savında bulunup, mağdur olduklarına vurgu yaparak, uygulamalara tepki gösterdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, tepkilerin gereksiz olduğunu, 3 esnafın keyfi bir şekilde daha fazla taviz kopartabilmek için gereksiz bir çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

Yozgat Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, 1960’lı yıllarda yapılan Sebze ve Meyve Halinin yenilenmesi için proje hazırlandı. Eski dükkanların bir bölümü yıkılarak yeni hal binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnşaatın devam etmesi için mülk sahiplerinin tapu devri yapması gerekirken, bazı işyeri sahipleri, belediyenin, tehdit ve zorlama ile tapulu dükkanlarını ellerinden aldığını iddia etmeye başladı. Tapu devri için imza vermedi.

Belediye ise 3 esnafa geçici olarak oturdukları dükkan ve barakaları da boşaltmaları için tebligat gönderdi.

İşyeri sahiplerinden İsmail Yigitalp, “İnşaat başlamadan önce bize söylenen dükkanımıza karşılık dükkan vermekti. Şuan yaptığı dükkanlar kesinlikle sebzeci dükkanı olmaz. 20 metrekare dükkan yaptı. Bu yapılan inşaatta bu aşamaya kadar kanunsuz olarak yapıldı” iddialarında bulundu.

ŞİKAYET KEYFİ

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tepkilerin gereksiz olduğunu belirtti. Arslan, 3 esnafın keyfi bir şekilde daha fazla taviz kopartabilmek için yaptıkları gereksiz bir çaba olduğunu söyledi. Başkan Arslan,

“Hal binasının inşaatı, belirlediğimiz programa uygun şekilde devam ediyor. Yapılan hal binasının tapu ile ilgili kısmında bir takım sorunlar var. Bu da bazı esnafın dükkanlarının üzerinde bulunan hacizler nedeniyle, yeni yaptığımız binada da idari olarak sorunlar yaşıyorduk. Bu sorunları aşmak için de 18’nci madde uygulaması yaptık. 25 esnaf imza attığına göre biz doğru yoldayız” diye konuştu.

