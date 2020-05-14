Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100413
ALTIN
386.167
DOLAR
6.9109
STERLİN
8.4407
EURO
7.4598

Kaba Doğum hızı düştü

Yozgat’ta 2019 yılında Canlı doğan bebek sayısı 4 bin 979 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:41
Kaba Doğum hızı düştü

YOZGAT’ta 2019 yılında Canlı doğan bebek sayısı 4 bin 979 olarak gerçekleşirken, kaba doğum hızı 12,6’ya geriledi. Yurt genelinde canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Yozgat’ta 206 yılında kaba doğum hızı binde 14.0 iken, 2017 yılında 13,9’a, 2018 yılında da 12,6’ya geriledi. Yozgat’ta Bebek Ölüm hızı ise 2015 yılında binde 6,8 iken, 2017 yılında binde 7,2’ye, 2018 yılında da binde 7,5’e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Kaba Doğum Hızı Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazaryerine çöp konteynırı
Pazaryerine çöp konteynırı
Bayram sevinci
Bayram sevinci
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
Engellilere korona engeli
Engellilere korona engeli
Eczacılar günü
Eczacılar günü
Korana döneminde seferberlik
Korana döneminde seferberlik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim