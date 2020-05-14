Kaba Doğum hızı düştü

YOZGAT’ta 2019 yılında Canlı doğan bebek sayısı 4 bin 979 olarak gerçekleşirken, kaba doğum hızı 12,6’ya geriledi. Yurt genelinde canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Yozgat’ta 206 yılında kaba doğum hızı binde 14.0 iken, 2017 yılında 13,9’a, 2018 yılında da 12,6’ya geriledi. Yozgat’ta Bebek Ölüm hızı ise 2015 yılında binde 6,8 iken, 2017 yılında binde 7,2’ye, 2018 yılında da binde 7,5’e yükseldi.