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Kaan Projesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından tüm Türkiye’de gerçekleştirilen ‘KAAN’ projesi kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde kamu güvenliğini sağlayan özel güvenlik ve kolluk kuvvetlerine iki gün boyunca eğitim verildi.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:35
Kaan Projesi

Bozok Üniversitesi’nde özel güvenlik, kolluk kuvvetleri eğitimine, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde bulunun Güvenlik Yüksekokul öğrencileri de katıldı. Eğitim’de ‘KADES’, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’, ‘KAAN’, ve ‘UYUMA’ projeler hakkında bilgiler verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından Polis Başmüfettiş Tamer Taş ve Polis Başmüfettişi Adnan Yeşilay katılımcılara eğitim verirken, karşılaştıkları olumsuzlarda neler yapmaları gerektiği konularında da uyarılarda bulundu.
‘KAAN’ Projesi Nedir?
Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon  (KAAN) Projesi, öncelikli olarak 25 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da ve akabinde diğer illerde faaliyete geçirilmeye başlandı. “Türkiye benim ülkem, Türkiye için ben de hazırım” sloganı ile ‘KAAN’ telefon uygulamasında; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonları ve güzergahları ile diğer uygun görülen yerlerde amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik görevlilerinin aidiyet duygularının geliştirilmesi, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi, meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amaçlanmıştır.
 

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