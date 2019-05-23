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JÖAK Tırı Yozgat’a geldi

ÖZEL bir firmanın Jandarma Asayiş Vakfını Destekleme Kurumu(JAVDES)na destek olmak için başlattığı JÖH-JÖAK ürünlerinin satışa sunulduğu tır dün Yozgat’a geldi.

JÖAK Tırı Yozgat’a geldi

ÖZEL bir firmanın Jandarma Asayiş Vakfını Destekleme Kurumu(JAVDES)na destek olmak için başlattığı JÖH-JÖAK ürünlerinin satışa sunulduğu tır dün Yozgat’a geldi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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JÖAK Tırı Yozgat’a geldi

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Özel Harekat Komutanlığı izni ile il il gezerek jandarma ürünlerinin satışa sunulduğu JÖAK Tırı Yozgat’a da geldi.

Satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirlerin yüzde 25’inin Javdes’e bağışlandığı öğrenildi.

Jöak ürünleri satış tırında satılan ürünler ile Javdes’e destek sağlandığı öğrenildi.

Satış tırında Türkiye’nin gözbebeği olan Jandarma Özel Kuvvetler mensuplarının kullandığı tişört, pusula, saat, künye, bileklik ve şapka gibi çeşitli ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

Türkiye’yi dolaşan tır halka hem Jandarma teşkilatını tanıtırken, hem de şehit ve gazi ailelerine destek oluyor.

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