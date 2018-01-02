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Jeotermal kaynak ekonomiye kazandırılıyor

AKDAĞMADENİ ilçesinin Karadikmen köyünde, saniyede 100 litre debi 50 derece sıcaklıktaki kaynağın ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Jeotermal kaynak ekonomiye kazandırılıyor

AKDAĞMADENİ ilçesinin Karadikmen köyünde, saniyede 100 litre debi 50 derece sıcaklıktaki kaynağın ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Jeotermal kaynak ekonomiye kazandırılıyor

İşletim hakkı belediye tarafından 360 bin dolar karşılığında satın alınan sıcak suyun ilçe merkezine getirilmesi amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda borular hattı çekiliyor. İller Bankası tarafından bir yıl önce yapılan ihale sonrasında başlanılan çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, her geçen gün hedeflerine ulaşan bir ilçe konumuna geldiklerini söyledi. Daştan, ilçenin geleceği açısından çok önemli bir proje olan Karadikmen köyündeki jeotermal kaynağın ilçe merkezine getirilmesi çalışmalarının da en kısa sürede bitirileceğinin altını çizdi, kaynağın bulunduğu alanın 20 bin hektarlık kesiminde su arama yetkisinin Akdağmadeni Belediyesine ait olduğunun altını çizdi. Daştan, ‘8 bin 200 yatak kapasiteli termal tesislerin ihtiyacını karşılayabildiği gibi, seracılıkta da kullanılabilecek olan sıcak suyu bu yıl içerisinde ilçemize getirmeyi planlıyoruz. Akdağmadeni artık bir turizm kenti olma yolunda sağlam adımlar atıyor. Biz ilçemizin sadece bugününü değil 45-50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Tarih, doğa, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli gelişen bir Akdağmadeni oluşturmak vizyonuyla oluşturduğumuz planlamanın bir adımı olan jeotermal kaynağın ilçemize getirilmesi işini de böylelikle tamamlamış olacağız’ dedi.

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