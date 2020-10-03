Jeotermal kaynak arayışı

YURT genelinde en fazla jeotermal kaynağın bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta yeni kaynakların yer üstüne çıkartılması amacıyla İl Genel Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale ilanı Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre, Sorgun ilçesinin İkikara köyü içindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Alanı 3,019 hektar, tahmini bedeli 380 bin lira olan sahanın ihalesi, 19 Ekim Pazartesi günü saat 10.40’ta Yozgat İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak. İhale dosyası mesai saatlerinde Yozgat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünden görülebilecek ve ihaleye katılacaklar ücreti mukabilinde dosyayı satın alabilecek. Yozgat İl Genel Meclisi, Sorgun ilçesinin İkikara köyünde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatını daha önce iptal etmiş, ardından da arama ruhsatının ihaleye çıkarılmasına oy birliği karara bağlamıştı.