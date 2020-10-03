Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1145
ALTIN
475.160
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0583
EURO
9.0774

Jeotermal kaynak arayışı

Sorgun ilçesinin İkikara köyü yakınlarında jeotermal kaynak aramasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:28
Jeotermal kaynak arayışı

YURT genelinde en fazla jeotermal kaynağın bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta yeni kaynakların yer üstüne çıkartılması amacıyla İl Genel Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale ilanı Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre, Sorgun ilçesinin İkikara köyü içindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Alanı 3,019 hektar, tahmini bedeli 380 bin lira olan sahanın ihalesi, 19 Ekim Pazartesi günü saat 10.40’ta Yozgat İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak. İhale dosyası mesai saatlerinde Yozgat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünden görülebilecek ve ihaleye katılacaklar ücreti mukabilinde dosyayı satın alabilecek. Yozgat İl Genel Meclisi, Sorgun ilçesinin İkikara köyünde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatını daha önce iptal etmiş, ardından da arama ruhsatının ihaleye çıkarılmasına oy birliği karara bağlamıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Jeotermal Kaynak Arayışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAŞLILARA SAYGI
YAŞLILARA SAYGI
Toplu sözleşme imzalandı
Toplu sözleşme imzalandı
Duvarlar Renklendi
Duvarlar Renklendi
Okullara makyaj
Okullara makyaj
Vali Çayıralan’ı gezdi
Vali Çayıralan’ı gezdi
Torundan atalarına vefa
Torundan atalarına vefa
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim