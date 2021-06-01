JASAT’tan kaçış yok

Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde icra edilen ‘Huzur Güven Uygulaması’ kapsamında hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahsın Kayseri’de yaşadığı, fakat arsa alım satım işlemleri için Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Noter Bürosuna ve Akbenliçiftliği köyünde bulunan akrabalarını ziyarete geleceği haberi alındı. Bunun üzerine, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği teknik takip ve operasyon sonucunda aranan şahıs Noter Bürosuna geldiğinde yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.