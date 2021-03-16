JASAT’tan başarılı operasyon

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan araştırmalar, teknik takip neticesinde hırsızlık olayında kullanılan otomobilin plakası belirlendi. Takip sonucunda olayın şüphelisi olarak iki şüpheli şahıs yakalandı, sorguda kablo hırsızlık olayını itiraf etti. Şüpheli şahıslar çaldıkları 114 metrelik haberleşme kablosunu yakarak bakırını çıkardıkları, çıkarılan bakırı ise hurdacıya bin 420 lirayı sattıkları tespit edildi. Hurdacıda ele geçirilen bakır kablolar Türk Telekom Müdürlüğüne teslim edildi. Olaya karışan şüpheli şahısların daha evvelden de birçok adli sabıkalarının bulunduğu, olay ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma devam ettiği bildirildi.