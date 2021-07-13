JASAT Vazgeçmiyor

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yeniyer Beldesi Karakız Mahallesinde, 25 Eylül 2019 günü saat 03.30 sıralarında bir bakkaldan 17 karton sigara bir kamera kayıt cihazı ile 200 liranın çalınması ile aynı gün saat 05.00 sıralarında Karakız Mahallesinde faili meçhul motosiklet hırsızlık olayı meydana geldi. Kadışehri ilçesinin Halıköy Köyünde Türk Telekom’a ait 350 metre telefon kablosu 12 Mayıs 2019 günü gece saatlerinde çalındı. Meydana gelen faili meçhul olaylar hakkında Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan araştırma ve incelemeler yapıldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 6 şüpheli şahıs Tokat’ta yapılan operasyon neticesinde yakalandı, Adli Makamlara sevk edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar suçlarını itiraf etti, Yozgat’ta meydana gelen 3 faili meçhul olay aydınlatıldı.