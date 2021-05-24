JASAT, göz açtırmıyor

112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbarda, Yozgat Merkez Lök köyünde ikamet eden vatandaşın Nisan ayı içerisinde evinde bulunmadığı dönemde 106 ekran LCD televizyonu ile tarım ilaçlama makinesi, bisiklet ve Hidrofor cinsi malzemelerinin çalındığı belirtildi. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, evden hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı araştırma ve teknik takip neticesinde malzemeleri çaldığı belirlenen iki şüpheli şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahıslar suçlarını itiraf etti, yer göstermeleri üzerine çaldıkları malzemeler sattıkları şahıstan alınarak, sahibine teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığınca şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.