Japonya’dan destek!

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin merkeze uzak köylerinde yangına anında müdahale edilmesinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı açıklamada, köylere itfaiye birimleri kuracaklarını söyledi.





Başkan Arslan, ilk başta şehre en uzak köylerden başlamak üzere 20-25 köye kuracaklarını belirtti.





Bazı köylerin çok uzak olması nedeniyle çıkan yangınlara anında müdahale etmekte geç kalınabildiğini hatırlatan Başkan Arslan, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Japonya Konsolosluğu tarafından desteklenen 83 bin dolar değerinde bir proje hazırladığını dile getirdi.



