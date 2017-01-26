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Japonya’dan destek!

26 Ocak 2017 Perşembe 05:17
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Japonya Konsolosluğu’nun katkı da bulunacağı proje ile Yozgat’ta merkeze uzak köylere yangın söndürme ekipleri oluşturulacak.

Japonya’dan destek!
Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin merkeze uzak köylerinde yangına anında müdahale edilmesinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı açıklamada, köylere itfaiye birimleri kuracaklarını söyledi.

Başkan Arslan, ilk başta şehre en uzak köylerden başlamak üzere 20-25 köye kuracaklarını belirtti.

Bazı köylerin çok uzak olması nedeniyle çıkan yangınlara anında müdahale etmekte geç kalınabildiğini hatırlatan Başkan Arslan, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Japonya Konsolosluğu tarafından desteklenen 83 bin dolar değerinde bir proje hazırladığını dile getirdi.

Proje kapsamında uzak köylere 3,5 ton kapasitesinde traktörün kuyruk miline takılarak çalışabilen basınçlı tanker ve yangın söndürme malzemeleri vereceklerini belirten Arslan,

“Yangın söndürme araç gereçleri, köy muhtarına teslim edilecek ve köyden gönüllü 4-5 kişiye de eğitim verilecek. Burada amaç, köylerde çıkan bir yangında eğitim almış vatandaşların itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmesini sağlayıp yangının büyümesini önlemektir” diye konuştu.

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