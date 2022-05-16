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JAPONYA FiNANSE EDiYOR

Japonya’nın finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, UNDP ve Türkiye iş birliğinde uygulanmakta olan İşten Sosyal Uyuma (Business to Social Cohesion) Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi de katıldı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:55
JAPONYA FiNANSE EDiYOR

Yozgat’a özgü doğal taşları tanıtan Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi standına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Zeytinburnu’nda Gerçekleştirilen etkinliğe, UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Winton, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Kalkınma Ajansları Koordinasyon Daire Başkanı Filiz Alaçal, Demet Sabancı ile iş insanlarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından Aydıncık Ametist ve doğal taşlarla işlenilen takılar, ürünler tanıtıldı. Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, ‘’Bizi İstanbul Zeytinburnu Fişekhane çok güzel bir organizasyon da buluşturan ve mükemmel bir şekilde misafir eden  emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz’’ dedi.
İlçenin dağlık kesimlerinden çıkarılan güzel ve değerli taşları kesim makinelerinde değerli olan yerleri çıkartılıp kolye, yüzük, bileklik ve hediyelik eşya gibi birçok çalışmalar yaptıklarını dile getiren Türker, Japonya’nın finansmanlısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, UNDP ve Türkiye iş birliğinde uygulanmakta olan İşten Sosyal Uyuma Projesi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte kendilerinin de yer almasının çok büyük bir şey olduğunu belirtti. El Emeği göz nuru taşları tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Türker, ‘’Yozgat’ımızı, Aydıncık’ımızı İstanbul’daki etkinlikte tanıtma imkanı bulduk. Birçok iş insanı ile görüştük, taşlarımızı tanıttık ve olumlu dönüşler aldık. İlerisi için bizlere büyük bir fayda sağlayacak olan bu etkinlik kapsamında düzenlenen panele de katılma fırsatı bulduk. Yozgat’ın, Aydıncık’ın ve bizlere özgü değerli taşlarımızın tanıtımı için çok verimli geçtiğini düşündüğü bu etkinliğe katılmamıza öncülük eden herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi. •İhsan Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
JAPONYA FiNANSE EDiYOR
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