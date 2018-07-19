Japonlar da hayran kaldı

Sergilenen doğal taşlar işlenerek hazırlanan takılar, süs eşyaları Japonların büyük ilgisini çekti. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Derneği Başkanı Nimet Türker, ‘’Doğal taşlarla işlediğimiz takıları artık Japonya’ya kadar gidecek. Çorum Ortaköy ilçesinde bulunan Şapinova Hititlerin önemli idare merkezlerinden birisidir. Orada kazı çalışmasında bulunan Japonya'dan gelen öğrenciler, arkadaşlarıyla ilçemizi ziyaret etti. Doğal taşlarımızdan her yıl olduğu gibi bu yılda güzel alışverişler yaptılar’’ dedi.