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Jandarmaya ilk yardım eğitimi

YOZGAT’ta Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

YOZGAT’ta Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, İl Jandarma Komutanlığı’nın talepleri doğrultusunda verilen eğitim verimli geçti. Sağlık Müdürlüğü salonundaki eğitim siki gün sürdü. İlkyardım Eğitim Programı sonunda yapılan sınavda başarılı olan Jandarma personellerine İlkyardımcı Sertifikası düzenlendi. Eğitimlerin, teorik ve uygulamalı olarak verildiği belirtildi. Eğitim süresince katılımcılara ilk yardım bilgileri teorik olarak anlatıldığı, daha sonra da maketler üzerinde uygulamalar yapıldığı ifade edildi. Eğitime katılanların, çalıştıkları kurumda veya ilk yardıma muhtaç olunan bir alanda karşılaştıkları doğal afet, kaza gibi durumlarda nasıl davranacaklarını, ilk yardıma muhtaç kişilere en kısa sürede nasıl yararlı olabileceklerinin uygulamalı olarak, öğretildiğinin altı çizildi. 

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